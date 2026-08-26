‘हमारे बीच मुश्किल दौर भी आए’, अनुपम खेर ने किरण खेर संग शादी के 41 साल पूरे होने पर शेयर की खास पोस्ट

अनुपम ने इंस्टाग्राम पर अपनी और किरण की कई पुरानी तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने मजाक में कहा कि 41 साल की शादी के बाद अब उनके पास सालगिरह पर शेयर करने के लिए तस्वीरें कम पड़ने लगी हैं, क्योंकि पिछले वर्षों में वह ज्यादातर तस्वीरें शेयर कर चुके हैं।

किरण और मैं बहुत अलग हैं

अनुपम खेर ने अपने और किरण के बीच के फर्क के बारे में भी बात की। अनुपम ने लिखा, ‘हमारी 41वीं सालगिरह मुबारक। जब आपको सालगिरह पर शेयर करने के लिए तस्वीरें कम पड़ने लगें, क्योंकि आप पिछले वर्षों में ज्यादातर तस्वीरें शेयर कर चुके हैं, तो समझ जाइए कि आपकी शादी को बहुत लंबा वक्त हो चुका है। 41 साल। इसमें प्यार, हंसी, बहस, मतभेद, साथ रहना, अपनी-अपनी यात्राएं, मुश्किल समय और शानदार समय रहे हैं। दूसरे शब्दों में, एक शादी।’

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उन्होंने आगे लिखा, ‘किरण और मैं बहुत अलग लोग हैं। और शायद यही वजह है कि ये 41 साल इतने दिलचस्प रहे हैं। हमने हमेशा एक-दूसरे को खुद जैसा रहने की जगह दी है। प्यार तो है ही, लेकिन वर्षों के साथ मुझे लगता है कि एक-दूसरे के लिए सम्मान भी उतना ही कीमती हो जाता है।’

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