{"_id":"62809576232dbb206d4b6b68","slug":"andrew-symonds-passed-away-andrew-symonds-was-seen-in-patiala-house-with-akshay-kumar","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Andrew Symonds: अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में नजर आए थे एंड्रयू साइमंड्स, बॉलीवुड से था खास कनेक्शन","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: हर्षिता सक्सेना Updated Sun, 15 May 2022 11:25 AM IST