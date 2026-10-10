{"_id":"6aca7489aa04e670d603fc95","slug":"amitabh-bachchan-real-life-habits-walking-barefoot-to-meet-fans-daily-blogging-and-his-inspiring-comeback-2026-10-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अमिताभ बच्चन का जन्मदिन: नंगे पैर फैंस से मिलना और दो घड़ियां पहनना; बिग बी की यह आदतें जानकर चौंक जाएंगे आप","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

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हर रविवार फैंस से मिलने आते हैं बिग बी

अमिताभ बच्चन की एक खास परंपरा है, जिसका उनके फैंस हर हफ्ते इंतजार करते हैं। वह मुंबई स्थित अपने बंगले 'जलसा' के बाहर रविवार को इकट्ठा होने वाले प्रशंसकों से मिलने आते हैं। काफी समय से यह सिलसिला चला आ रहा है। खास बात यह है कि अमिताभ कई बार इस दौरान नंगे पैर बाहर आते हैं। इस परंपरा को उनके फैंस के प्रति प्यार और सम्मान से जोड़कर देखा जाता है। विज्ञापन बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 84वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी शानदार एक्टिंग और दमदार आवाज के लिए बिग बी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं। लेकिन फिल्मों के अलावा उनकी असल जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी बातें भी हैं, जो उन्हें खास बनाती हैं।

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रोज ब्लॉग लिख रहे हैं अमिताभ

अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने अप्रैल 2008 में अपना ब्लॉग शुरू किया था। इसके जरिए वह अपने विचार, अनुभव और जिंदगी से जुड़ी बातें फैंस के साथ शेयर करते हैं। ब्लॉग लिखना उनके लिए अपने फैंस से जुड़े रहने का एक खास तरीका बन गया है। शूटिंग और दूसरी व्यस्तताओं के बीच भी वह अपने ब्लॉग के जरिए लोगों से बातचीत करते रहे हैं।

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दोनों हाथों से लिखने की खासियत

अमिताभ बच्चन से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी कही जाती है कि वह दोनों हाथों से लिख सकते हैं। इस क्षमता को अंग्रेजी में 'एम्बिडेक्सट्रस' कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कुशलता से कर सकता है। यह उनकी उन खास खूबियों में से एक है, जिनके बारे में जानकर फैंस को हैरानी होती है।

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काम के प्रति गजब का अनुशासन

अमिताभ बच्चन उम्र के इस पड़ाव पर भी लगातार काम कर रहे हैं। फिल्मों से लेकर टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' तक, वह अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में एक्टिव रहते हैं। उनके काम करने के तरीके और समय की पाबंदी की अक्सर चर्चा होती है। इतने लंबे करियर के बाद भी काम के प्रति उनकी एनर्जी उनके फैंस को प्रेरित करता है।

एक साथ दो घड़ियां पहनने की आदत

अमिताभ बच्चन को कई बार एक साथ दो घड़ियां पहने हुए देखा गया है। उनकी इस आदत को लेकर अलग-अलग तरह की बातें कही जाती हैं। हालांकि, वह दोनों घड़ियां किस वजह से पहनते हैं, इसके बारे में पक्की जानकारी के बिना किसी एक वजह को सच नहीं कहा जा सकता।

सुबह जल्दी उठने और फिटनेस पर ध्यान देने की आदत

अमिताभ बच्चन अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद काम करते रहते हैं। उनकी दिनचर्या और फिटनेस को लेकर भी अक्सर चर्चा होती है। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना और काम के लिए समय निकालना अनुशासित लाइफस्टाइल का हिस्सा माना जाता है।