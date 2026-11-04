{"_id":"6aead987598de32d71061957","slug":"ramayana-advance-booking-ranbir-kapoor-movie-earn-nears-rs-100-cr-before-release-2026-11-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामायण: रिलीज से पहले बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाई रणबीर कपूर की फिल्म, एडवांस बुकिंग में पहुंची 100 करोड़ के करीब","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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बता दें कि रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म ने भारत में पहले पांच दिनों की एडवांस बुकिंग से 96.56 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। इसके साथ ही फिल्म 100 करोड़ रुपये के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है। हालांकि, इस आंकड़े में सिनेमाघरों की तरफ से ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं। अगर इन सीटों को हटा दिया जाए तो फिल्म की एडवांस बुकिंग से कमाई 77.31 करोड़ रुपये है। विज्ञापन नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' को रिलीज होने में अब बस एक दिन का समय बाकी है। ऐसे में हर कोई इसे लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। खास बात ये है कि 'रामायण' रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही है।

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कितनी हुई 'रामायण' की कमाई?

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 4 नवंबर सुबह 7 बजे तक फिल्म के 5 दिनों के लिए 83,032 शोज में 25.65 लाख टिकट बिक चुके हैं। वहीं, ब्लॉक की गई सीटों को हटाने के बाद टिकटों की बिक्री 20.57 लाख रह जाती है। फिल्म के पास रिलीज से पहले अपनी एडवांस बुकिंग का आंकड़ा बढ़ाने के लिए अभी एक दिन और है। फिल्म गुरुवार, 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।



पहले दिन की एडवांस बुकिंग सबसे ज्यादा

फिल्म की एडवांस बुकिंग में ओपनिंग डे यानी 5 नवंबर सबसे आगे है। पहले दिन के लिए फिल्म ने 39.35 करोड़ रुपये की ग्रॉस एडवांस बुकिंग की है। ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा 33.34 करोड़ रुपये है। दूसरे दिन यानी शुक्रवार की एडवांस बुकिंग से 18.53 करोड़ रुपये आए हैं, जबकि शनिवार के लिए 19.68 करोड़ रुपये के टिकट बिक चुके हैं। रविवार की बुकिंग से 13.23 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है। वहीं, सोमवार के लिए अब तक 5.78 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की गई है।

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हिंदी वर्जन की सबसे ज्यादा डिमांड

फिल्म की घरेलू एडवांस बुकिंग में हिंदी वर्जन का दबदबा बना हुआ है। रविवार, 8 नवंबर के आंकड़ों के मुताबिक, हिंदी वर्जन ने 14,310 शोज के जरिए 10.78 करोड़ रुपये की कमाई की है। यह रविवार की कुल ग्रॉस एडवांस बुकिंग का करीब 82 फीसदी है। वहीं, तेलुगु वर्जन से 1.35 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है। कन्नड़ वर्जन ने 95.06 लाख रुपये का कारोबार किया है। इसके अलावा तमिल वर्जन की बुकिंग 14.20 लाख रुपये और मलयालम वर्जन की बुकिंग 37,870 रुपये रही।



3D शोज को मिल रहा दर्शकों का ज्यादा रिस्पॉन्स

'रामायण' को लेकर दर्शकों में 3D फॉर्मेट का भी अच्छा क्रेज देखने को मिल रहा है। रविवार के आंकड़ों के मुताबिक, स्टैंडर्ड 3D शोज से 7.14 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है, जबकि स्टैंडर्ड 2D शोज से 3.82 करोड़ रुपये आए हैं। वहीं, आईमैक्स, 4डीएक्स, डॉल्बी सिनेमा, स्क्रीन एक्स, एपिक और आईस जैसे प्रीमियम फॉर्मेट से कुल 2.22 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हुई है।

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