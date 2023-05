साउथ अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेश इन दिनों अपनी तमिल फिल्म 'फरहाना' को लेकर सुर्खियों में हैं। इसके अलावा उनके चर्चा में रहने की एक और वजह भी है। वह है बीते दिनों अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पर की गई उनकी एक टिप्पणी। दरअसल, ऐश्वर्या राजेश ने अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा' के बारे में चौंकाने वाली बात कही थी। ऐश्वर्या ने कहा था कि फिल्म में वह 'श्रीवल्ली' का किरदार रश्मिका मंदाना से बेहतर निभा सकती थीं।

From the desk of Aishwarya Rajesh#AishwaryaRajesh @aishu_dil pic.twitter.com/J78oNsWQ9B