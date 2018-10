इसके साथ ही नवाजुद्दीन ने बहन का इलाज कर रहे उन सभी डॉक्टरों का भी धन्यवाद किया है जो उनकी बहन को कदम-कदम पर हिम्मत दे रहे हैं। नवाज ने अपने ट्वीट में अपनी बहन के साथ खुद की एक तस्वीर साझा की है। बता दें कि नवाजुद्दीन आठ बहन-भाईयों के बीच पले हैं। वह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव बुढ़ाना से हैं।



My sister ws diagnosed of advanced stage #breastcancer @ 18

bt it ws her will power & courage dat made her stand agnst all d odds

she turns 25 2day & still fighting

M thankful 2 Dr.@koppiker & @Lalehbusheri13 fr motivating her

& m rly grateful 2 @resulp Sir fr introducng me 2 dem pic.twitter.com/xHsBK8uJDP