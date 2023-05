शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान इन दिनों खूब चर्चा में हैं। हाल ही में वह एक स्ट्रीटवियर ब्रांड के विज्ञापन में अपने पिता को निर्देशित करते नजर आए हैं। आर्यन का यह ब्रांड खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें वह अपने पिता शाहरुख खान के साथ नजर आए हैं। बीते रविवार को इस ब्रांड की वेबसाइट लाइव हो गई है और इसपर कपड़ों की कीमत ने फैंस के होश उड़ा दिए हैं। इसपर सोशल मीडिया पर खूब फनी मीम्स बन रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं।

