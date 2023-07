भारतीय संगीत के दिग्गज गायक मुकेश की इस साल 100वीं जयंती है। मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। मुकेश 10 भाई-बहनों में वह छठे नंबर पर थे। यह उनकी गायकी का ही कमाल है कि 40 और 50 के दशक में मुकेश के गाए हुए गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। मुकेश ने अपने करियर में ज्यादातर दुख भरे गाने गाए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुकेश को यादकर एक नोट लिखा है।

मुकेश की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा नोट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘सुरों के उस्ताद मुकेश को उनकी 100वीं जयंती पर याद किया जा रहा है। उनके सदाबहार गीत भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को उद्घाटित करते हैं और उन्होंने भारतीय संगीत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी सुनहरी आवाज और भावपूर्ण प्रस्तुति ने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करती रहेगी। प्रधानमंत्री की यह बातें मुकेश के परिवार वालों के लिए काफी महत्व रखती है।’

Remembering the maestro of melody, Mukesh, on his 100th birth anniversary. His timeless songs evoke a wide range of emotions and have left an indelible mark on Indian music. His golden voice and soul-stirring renditions will continue to enchant generations.