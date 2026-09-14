राम बोला: ‘हनुमान अंश’ की सफलता के बाद मेकर्स ने की अगली फिल्म की घोषणा, पेश करेंगे इस संत की कहानी

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विशाल ने सोशल मीडिया पर की घोषणा

फिल्म ‘राम बोला’ के बारे में निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने फिल्म के पोस्टर के साथ लिखा, ‘रामबोला गोस्वामी तुलसीदास के जीवन की कहानी है, जिनकी भक्ति और साहित्यिक रचनाओं का भारतीय संस्कृति और साहित्य पर अमिट प्रभाव रहा है। यह फिल्म उनके जीवन और उनके शब्दों की विरासत को दर्शाएगी, जिनका भारत की आध्यात्मिक और साहित्यिक परंपराओं में आज भी महत्वपूर्ण स्थान है।’ विज्ञापन



नीब करौरी बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। इसकी सफलता के बीच फिल्म के मेकर्स ने अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर दी है। इस फिल्म का नाम 'राम बोला' होगा, जिसे विशाल चतुर्वेदी ही निर्देशित करेंगे। कहानी भी विशाल की ही होगी। वहीं इस फिल्म को महावीर जैन फिल्म्स प्रोड्यूस करेंगे। इसकी कहानी महान संत गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित होगी।