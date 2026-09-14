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Hindi News ›   Video ›   Entertainment ›   Bollywood ›   From Shilpa Shetty to Sunita Ahuja, Bappa has arrived at the homes of the stars.

शिल्पा शेट्टी से सुनीता आहूजा तक, सितारों के घर पधारे बप्पा

Mon, 14 Sep 2026 01:38 PM IST
Shruti वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Shruti Updated Mon, 14 Sep 2026 01:38 PM IST
From Shilpa Shetty to Sunita Ahuja, Bappa has arrived at the homes of the stars.
आज गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन श्रद्धालु अपने घर बप्पा की प्रतिमा घर लेकर आते हैं। दस दिनों तक यह उत्सव चलता है और भगवान गणेश की पूजा अर्चना होती है। इसके बाद विसर्जन के साथ बप्पा को विदाई दी जाती है। कई फिल्मी सितारे भी इस पर्व को पूरी श्रद्धा से मना रहे हैं। कुछ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को शुभकामनाएं दी हैं।
 
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