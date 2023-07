उन्होंने कहा, “आप सबको ऐसा लगता है कि यह वीक का हाइलाइट था। परवरिश, परिवार, नैतिकता, क्या वह कार्य अपनी सुरक्षा को लेके था। आपने, जो भी किया उसके लिए आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे परवाह नहीं है। मैं यहां से बाहर हुं। मैं यह शो छोड़ रहा हूं। एक दूसरे क्लिप में सलमान को बेबिका के साथ लड़ाई के दौरान अपने विवादास्पद व्यवहार के लिए प्रतियोगी जैद हदीद की आलोचना करते देखा जा सकता है, जहां उन्होंने अपनी पैंट उतार दी थी।

Salman Khan says, "I am out of here and I am leaving the show," #WeekendKaVaar pic.twitter.com/mIC1TVbhIu