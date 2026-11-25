काजी ने आम्रपाली को कहा 'धरती मां'

आम्रपाली की बात सुनकर काजी तौकीर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, 'मेरा तो डन नहीं हुआ'। फिर उन्होंने आम्रपाली की तारीफ करते हुए कहा कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। आप यहां बिग बॉस की धरती मां हो। इस पर अभिनेत्री हंसने लगीं। काजी ने कहा, 'आपका मां जैसा जो नेचर है वह आपको अपनों के लिए आप बहुत प्रोटेक्टिव बनाता है'।

इसके बाद आम्रपाली ने कहा, 'सिर्फ अपने ही नहीं, कुछ जो मेरे अपने नहीं हैं और मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनके लिए भी ऐसा ही नेचर है। मगर, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता'।

