बिग बॉस 20: 'जापानी गुड़िया फूंक मारकर बाल स्ट्रेट कर दूंगा', स्काउट से भिड़े काजी, किस बात पर आया गुस्सा?

काजी ने गुस्से में क्या कहा?

सामने आए प्रोमो में स्काउट से मनीष ने कहा, 'अभी भी किचन में बर्तन भरे हुए हैं। काजी कह रहा है कि वो रात में अपना काम कर देता है, तू नहीं करता है'। इस पर स्काउट ने कहा, 'अगर रात को तीन दिन से बर्तन धो रहे हो तो मुझे एक घंटा क्यों लगता है फिर धोने में'?। इसके बाद काजी आते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, 'मैंने भी ढाई घंटे बर्तन धोए'। स्काउट ने गुस्सा करते हुए कहा, 'ज्यादा होगा तो मैं बैठ जाऊंगा बिस्तर में और मेरे से काम करवा के दिखाना'। इसके बाद काजी ने गुस्से में कहा, 'जापानी गुड़िया, तेरे बाल फूंक मारकर अभी स्ट्रेट कर दूंगा'। इसके बाद स्काउट भी चिल्लाते हैं।

