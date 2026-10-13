फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bigg Boss 20 Nakuul Dhull and Kullu Get Into A Heated Fight Housemates Step In To Separate Them Watch Video

बिग बॉस 20: घर में फिर हुई हाथापाई, काजी से बहस के बीच गुल्लू से भिड़े नकुल; देखें वायरल वीडियो

Tue, 13 Oct 2026 06:45 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Tue, 13 Oct 2026 06:45 PM IST
सार

Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’ में हाल ही में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नकुल ढुल की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी और आते ही उनकी गुल्लू से जबरदस्त भिड़ंत होती दिख रही है। जानिए क्या है पूरा मामला। 

विज्ञापन
Bigg Boss 20 Nakuul Dhull and Kullu Get Into A Heated Fight Housemates Step In To Separate Them Watch Video
बिग बॉस 20 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इन दिनों 'बिग बॉस 20' में काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। अब हाल ही में मेकर्स ने अगले एपिसोड का नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें नकुल और गुल्लू के बीच जमकर लड़ाई देखने को मिल रही है। 
विज्ञापन


क्यों हुई दोनों के बीच लड़ाई ? 
वीडियो में देखा जा सकता है कि नकुल और काजी तौकीर आपस में बात कर रहे थे। इस दौरान काजी, स्काउट का मजाक उड़ाने लगे। यह बात नकुल को पसंद नहीं आई। इसके बाद नकुल और स्काउट की काजी से बहस हो गई।
विज्ञापन


वहां मौजूद गुल्लू ने इस मामले को शांत कराने की कोशिश की तो नकुल नाराज हो गए। इसके बाद नकुल और गुल्लू के बीच शुरु हुआ विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद सभी घरवाले नकुल और गुल्लू को अलग करने की कोशिश करते नजर आते हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


कौन हैं नकुल ढुल?
नकुल ढुल हरियाणा के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं। वह फरीदाबाद से ताल्लुक रखते हैं और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। उन्हें 'मिट्ठू डॉन' के नाम से जाना जाता है। वह ऑनलाइन काफी चर्चा में रहते हैं।


वह यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं। यहां वह अक्सर रोजमर्रा के मुद्दों पर बेबाक राय रखते हैं और मजेदार नजरिया पेश करते हैं।  उनके व्यंग्यात्मक ह्यूमर, मीम्स और कमेंट्री वाले वीडियो की वजह से उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं।

देखें वीडियो-

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed