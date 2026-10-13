बिग बॉस 20: घर में फिर हुई हाथापाई, काजी से बहस के बीच गुल्लू से भिड़े नकुल; देखें वायरल वीडियो

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वीडियो में देखा जा सकता है कि नकुल और काजी तौकीर आपस में बात कर रहे थे। इस दौरान काजी, स्काउट का मजाक उड़ाने लगे। यह बात नकुल को पसंद नहीं आई। इसके बाद नकुल और स्काउट की काजी से बहस हो गई।वहां मौजूद गुल्लू ने इस मामले को शांत कराने की कोशिश की तो नकुल नाराज हो गए। इसके बाद नकुल और गुल्लू के बीच शुरु हुआ विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद सभी घरवाले नकुल और गुल्लू को अलग करने की कोशिश करते नजर आते हैं।नकुल ढुल हरियाणा के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर हैं। वह फरीदाबाद से ताल्लुक रखते हैं और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। उन्हें 'मिट्ठू डॉन' के नाम से जाना जाता है। वह ऑनलाइन काफी चर्चा में रहते हैं।वह यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं। यहां वह अक्सर रोजमर्रा के मुद्दों पर बेबाक राय रखते हैं और मजेदार नजरिया पेश करते हैं। उनके व्यंग्यात्मक ह्यूमर, मीम्स और कमेंट्री वाले वीडियो की वजह से उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं।