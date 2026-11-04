बिग बॉस 20: घरवालों ने एक-दूसरे के लिए दी लाइफलाइन की कुर्बानी, गुल्लू की बात सुन फूट-फूटकर रोने लगीं कनिका

कनिका के लिए गुल्लू ने छोड़ी लाइफलाइन

फिर बारी आई कनिका और गुल्लू की। शो में दोनों के बीच जबर्दस्त बॉन्डिंग है। इस बार टास्क के दौरान मानो इस दोस्ती की परीक्षा हुई। कनिका मान का फैमिली ऑडियो मैसेज गुल्लू को मिला। उनके पास यह विकल्प था कि वे या तो कनिका को मैसेज सुनने दें या अपनी लाइफलाइन बचाएं। गुल्लू ने ज्यादा सोच-विचार किए बिना कनिका को उनका फैमिली मैसेज सुनने को दिया। उन्होंने कहा, 'चौधरन इतना तो कर सकता हूं'। बता दें कि कनिका को गुल्लू प्यार से चौधरन कहते हैं। गुल्लू ने कहा, 'कनिका हर वक्त अपने पापा के बारे में बात करती रहती है। उसकी अपने पापा से ज्यादा बात वैसे ही नहीं होती और अब मैसेज आया है तो मैं उसे यह सुनने को दूंगा'। यह सुनते ही कनिका फूट-फूटकर रोने लगीं और गुल्लू के गले लग गईं। उन्होंने गुल्लू का शुक्रिया अदा किया और बोलीं, 'मैंने यह कमाया है यहां आकर'।

Those words from her father meant so much to Kanika.❤️ It touched her deeply. She had longed to hear her family acknowledge her efforts, understand her heart and say how proud they are. That moment said it all. Sending her love.❤️ #KanikaMann #BiggBoss20 https://t.co/w7LY7l3OAh — Queen of Hearts👸❤💞 (@chocolaty_1005) November 3, 2026