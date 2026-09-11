सेलीना जेटली: बेटे की कब्र पर फूट-फूटकर रोईं अभिनेत्री, बोलीं- मम्मी का दिल टूट गया; लिखा इमोशनल नोट

शमशेर के लिए सेलिना ने क्या लिखा?

बेटे शमशेर के लिए सेलीना ने प्यारा सा मेसेज भी लिखा। उन्होंने लिखा, 'मेरे प्यारे शमशेर, जब मम्मी इस अप्रैल में ऑस्ट्रिया में थीं तब यह वीडियो रिकॉर्ड किया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे दोबारा कब मिल पाऊंगी। तब तक मुझे एक स्मृति की जरूरत थी जिसे मैं संजो कर रख सकूं। उस दौरान मैं तुम्हारे भाइयों से नहीं मिल पाई। मम्मी का दिल टूट गया है मेरे बेटे, लेकिन मम्मी मजबूत हैं। मैं तुम्हारे भाइयों के लिए जीती रहूंगी और आगे बढ़ती रहूंगी, तुम चारों को अपने दिल में संजोकर रखूंगी।'

सेलिना ने आगे लिखा, 'आज ही के दिन तुम्हारा जन्म अर्थू (दूसरा बेटा) के साथ हुआ था। तुम हमें बहुत जल्द छोड़कर चले गए, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा। मैंने अर्थू की आंखों में तुम्हारे लिए तड़प देखी है और उसके शब्दों में भी सुनी है। मुझे विश्वास है कि तुम उस पर नजर रख रहे हो।'