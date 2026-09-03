पवन सिंह: बिहार के भोजपुर में बाढ़ पीड़ितों की तरफ पावर स्टार ने बढ़ाया मदद का हाथ, मुख्यमंत्री से की अपील

बोले- 'यह मदद के लिए खड़े होने का समय'

पवन सिंह ने आगे लिखा है, 'यह समय सिर्फ चिंता जताने का नहीं, मदद के लिए खड़े होने का है। मैं अपने पिपरपाती और आरा सहित सभी बाढ़ पीड़ित भाई-बहनों के साथ हूं। बहुत जल्द आपके बीच आकर आपकी तकलीफ को करीब से देखने और हर संभव सेवा-सहयोग करने का प्रयास करूंगा'।



मुख्यमंत्री से क्या अपील की?

पवन सिंह ने आगे लिखा है, 'हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से विनम्र निवेदन है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर तेज किया जाए। जरूरतमंद परिवारों तक भोजन, पीने का पानी, दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई जाए। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नाव और अन्य संसाधनों की व्यवस्था हो। साथ ही जहां कटान का खतरा है, वहां तत्काल बचाव के ठोस इंतजाम किए जाएं, ताकि किसी परिवार का घर और जमीन तबाही की भेंट न चढ़े'।

