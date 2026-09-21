गरीबी की मार: काम नहीं मिला तो चेन झपटने पर उतरा अभिनेता, पुलिस ने रेड मारकर चॉल से धर दबोचा; क्या है मामला?

संदिग्ध की तस्वीर मिलने के बाद, अधिकारियों ने स्थानीय खुफिया सूत्रों के बीच उसकी फोटो सर्कुलेट की। मुखबिरों से मिली सटीक जानकारी के आधार पर, पुलिस की एक टीम ने श्याम सुंदर चाल में छापा मारा और शर्मा को पकड़ लिया। अधिकारी ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि आर्थिक तंगी के कारण अभिनेता ने चोरी करना शुरू किया था। मामले की आगे की जांच चल रही है।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शर्मा ने कुछ भोजपुरी फिल्मों में छोटे-मोटे रोल किए हैं। वह काम की तलाश में था। काम ना मिलने की वजह से अभिनेता की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इसके बाद अभिनेता ने चोरी और छीना-छपटी जैसे काम करने शुरू कर दिए।