रानी चटर्जी: भोजपुरी अभिनेत्री की नई फिल्म 'रानी भौजी' का एलान; सीधे ओटीटी पर होगी रिलीज, जानिए कहां?

रानी चटर्जी ने थामा सुदर्शन चक्र?

रानी चटर्जी की इस नई फिल्म का पोस्टर जारी हुआ है। इसमें अभिनेत्री पिंक कलर की साड़ी पहने पारंपरिक लुक में नजर आ रही हैं। सीधे पल्लू की शादी, मंगलसूत्र पहने और मांग में सिंदूर लगाए नजर आ रही हैं। उन्होंने एक हाथ में सुदर्शन चक्र जैसा थामा हुआ है। पोस्टर पर कुछ और महिलाएं हैं। एक महिला रानी पर अत्याचार करती दिख रही है। पोस्टर देखकर लग रहा है कि यह फिल्म पूरी तरह से पारिवारिक ड्रामा से भरपूर होगी।