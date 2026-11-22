दिलजीत दोसांझ: सिंगर ने उठाया डबल स्टैंडर्ड का मुद्दा, कोल्डप्ले का दिया उदाहरण; उकसाने वालों को दी चेतावनी
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 22 Nov 2026 09:06 AM IST
सार
- दिलजीत दोसांझ अपने हर कॉन्सर्ट में कुछ चीजों को लेकर चर्चा में आ जाते हैं।
- अहमदाबाद में भी परफॉर्म करने के बाद वह चर्चा में आ गए हैं।
- उन्होंने यहां दोहरे मापदंड की बात कही है और पाबंदियां लगाने को लेकर बात की है।
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विस्तार
अहमदाबाद में अपने कॉन्सर्ट के दौरान गायक दिलजीत दोसांझ ने अपने गानों में शराब और नशीले पदार्थों के जिक्र पर लगाई गई पाबंदियों पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब कोल्डप्ले जैसे अंतरराष्ट्रीय कलाकार ऐसे ही गाने गाते हैं और उन पर कोई विवाद नहीं होता, तो उनके गानों पर ही क्यों आपत्ति जताई जाती है?
दिलजीत की कौन सी इच्छा पूरी हुई?
अपनी परफॉरमेंस से पहले दर्शकों को संबोधित करते हुए, दिलजीत ने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में परफॉर्म करने पर गर्व जताया और इस जगह पर परफॉर्म करने की अपनी पुरानी इच्छा पूरी करने के लिए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, 'हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। हमने वेम्बली में भी परफॉर्म किया है, लेकिन इस जगह पर परफॉर्म करना मेरी हमेशा से इच्छा थी। आप लोगों ने मेरा यह सपना पूरा कर दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से प्यार करता हूं।'
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दिलजीत की कौन सी इच्छा पूरी हुई?
अपनी परफॉरमेंस से पहले दर्शकों को संबोधित करते हुए, दिलजीत ने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में परफॉर्म करने पर गर्व जताया और इस जगह पर परफॉर्म करने की अपनी पुरानी इच्छा पूरी करने के लिए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, 'हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। हमने वेम्बली में भी परफॉर्म किया है, लेकिन इस जगह पर परफॉर्म करना मेरी हमेशा से इच्छा थी। आप लोगों ने मेरा यह सपना पूरा कर दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से प्यार करता हूं।'
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सिंगर ने कौन सा सवाल उठाया?
पिछले साल इसी जगह पर हुए कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट को याद करते हुए, दिलजीत ने कहा, 'पिछले साल जब पूरा बैंड यहां आया और कोल्डप्ले ने परफॉर्म किया, तो मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मुझे भी यहां परफॉर्म करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। जब कोल्डप्ले गाता है, 'आई एम फीलिंग ड्रंक एंड हाई', तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे वह गाना पसंद है। जब कोल्डप्ले यहां आकर इसे गाता है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब दिलजीत ऐसा करता है, तो दिक्कत हो जाती है। ये दोहरे मापदंड क्यों हैं?'
उन्होंने आगे सवाल किया कि भारतीय कलाकारों पर ही पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय कलाकारों पर नहीं?
पिछले साल इसी जगह पर हुए कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट को याद करते हुए, दिलजीत ने कहा, 'पिछले साल जब पूरा बैंड यहां आया और कोल्डप्ले ने परफॉर्म किया, तो मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मुझे भी यहां परफॉर्म करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। जब कोल्डप्ले गाता है, 'आई एम फीलिंग ड्रंक एंड हाई', तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे वह गाना पसंद है। जब कोल्डप्ले यहां आकर इसे गाता है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब दिलजीत ऐसा करता है, तो दिक्कत हो जाती है। ये दोहरे मापदंड क्यों हैं?'
उन्होंने आगे सवाल किया कि भारतीय कलाकारों पर ही पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय कलाकारों पर नहीं?
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दिलजीत से दिक्कत क्यों है?
उन्होंने कहा, 'अगर विदेश से कोई कलाकार आकर गाता है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन लोगों को दिलजीत से दिक्कत है। वे मुझसे कहते हैं कि मैं विदेश से आया हूं। मेरा जन्म यहीं हुआ है। मैं होनोलूलू में पैदा नहीं हुआ था। मैं दुनिया भर में सफर करता हूं। मेरे साथ काम करने वाले सभी संगीतकार भारतीय हैं, जिनका जन्म यहीं हुआ है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये वही लोग हैं जो मेरे साथ दुनिया भर में सफर करते हैं।'
दिलजीत ने कही दोहरे मापदंड की बात
उन्होंने आगे कहा, 'ये दोहरे मापदंड सिर्फ मुझ पर ही क्यों लागू होने चाहिए? मुझे समझ नहीं आता। अगर आप पाबंदियां लगाना चाहते हैं, तो मुझ पर लगा दें। जो लोग ये पाबंदियां लगा रहे हैं, उनसे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं मजे कर रहा हूं। मैं उन्हें भी प्यार भेजता हूं।'
उन्होंने कहा, 'अगर विदेश से कोई कलाकार आकर गाता है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन लोगों को दिलजीत से दिक्कत है। वे मुझसे कहते हैं कि मैं विदेश से आया हूं। मेरा जन्म यहीं हुआ है। मैं होनोलूलू में पैदा नहीं हुआ था। मैं दुनिया भर में सफर करता हूं। मेरे साथ काम करने वाले सभी संगीतकार भारतीय हैं, जिनका जन्म यहीं हुआ है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये वही लोग हैं जो मेरे साथ दुनिया भर में सफर करते हैं।'
दिलजीत ने कही दोहरे मापदंड की बात
उन्होंने आगे कहा, 'ये दोहरे मापदंड सिर्फ मुझ पर ही क्यों लागू होने चाहिए? मुझे समझ नहीं आता। अगर आप पाबंदियां लगाना चाहते हैं, तो मुझ पर लगा दें। जो लोग ये पाबंदियां लगा रहे हैं, उनसे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं मजे कर रहा हूं। मैं उन्हें भी प्यार भेजता हूं।'
दिलजीत ने कही जवाब देने की बात
इसके बाद गायक ने एक पंजाबी शेर सुनाया और कहा कि उम्मीद है कि कम से कम शायरी पर तो कोई पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने उस शेर का अर्थ समझाते हुए कहा कि जो होना है उसे रोका नहीं जा सकता और एक बार जब कोई चीज शुरू हो जाती है, तो मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। दिलजीत ने कहा, 'अगर आप मुझे उकसाएंगे, तो मैं जवाब दूंगा। अगर आप मुझे ज्यादा परेशान करेंगे, तो मैं ट्रेंड करने लगूंगा। इसलिए मुझे उकसाएं नहीं। मैं परफॉर्म करूंगा, अपना टैक्स भरूंगा और दुनिया भर में पंजाबी और भारतीय संगीत फैलाता रहूंगा। कृपया मुझे न उकसाएं।'
दिलजीत के गानों पर हुई थी बैन की मांग
अहमदाबाद में होने वाले कॉन्सर्ट से पहले एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पंडित राव धरेनवर ने कुछ आपत्तियां जताई हैं, जिसके बाद दिलजीत की ये टिप्पणियां सामने आई हैं। धरेनवर ने मांग की है कि गायक चार गानों को परफॉर्म न करें। उनका आरोप है कि इन गानों के बोल शराब, ड्रग्स और बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। जिन चार गानों पर उन्होंने खास तौर पर आपत्ति जताई है, वे हैं- 'पटियाला पैग', 'पंज तारा', 'जे बिच्चों फीम लब्बिया' और 'जट्ट उत्ते फायर करदा'।
इसके बाद गायक ने एक पंजाबी शेर सुनाया और कहा कि उम्मीद है कि कम से कम शायरी पर तो कोई पाबंदी नहीं होगी। उन्होंने उस शेर का अर्थ समझाते हुए कहा कि जो होना है उसे रोका नहीं जा सकता और एक बार जब कोई चीज शुरू हो जाती है, तो मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। दिलजीत ने कहा, 'अगर आप मुझे उकसाएंगे, तो मैं जवाब दूंगा। अगर आप मुझे ज्यादा परेशान करेंगे, तो मैं ट्रेंड करने लगूंगा। इसलिए मुझे उकसाएं नहीं। मैं परफॉर्म करूंगा, अपना टैक्स भरूंगा और दुनिया भर में पंजाबी और भारतीय संगीत फैलाता रहूंगा। कृपया मुझे न उकसाएं।'
दिलजीत के गानों पर हुई थी बैन की मांग
अहमदाबाद में होने वाले कॉन्सर्ट से पहले एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पंडित राव धरेनवर ने कुछ आपत्तियां जताई हैं, जिसके बाद दिलजीत की ये टिप्पणियां सामने आई हैं। धरेनवर ने मांग की है कि गायक चार गानों को परफॉर्म न करें। उनका आरोप है कि इन गानों के बोल शराब, ड्रग्स और बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। जिन चार गानों पर उन्होंने खास तौर पर आपत्ति जताई है, वे हैं- 'पटियाला पैग', 'पंज तारा', 'जे बिच्चों फीम लब्बिया' और 'जट्ट उत्ते फायर करदा'।