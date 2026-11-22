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दिलजीत की कौन सी इच्छा पूरी हुई?

अपनी परफॉरमेंस से पहले दर्शकों को संबोधित करते हुए, दिलजीत ने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में परफॉर्म करने पर गर्व जताया और इस जगह पर परफॉर्म करने की अपनी पुरानी इच्छा पूरी करने के लिए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, 'हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। हमने वेम्बली में भी परफॉर्म किया है, लेकिन इस जगह पर परफॉर्म करना मेरी हमेशा से इच्छा थी। आप लोगों ने मेरा यह सपना पूरा कर दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से प्यार करता हूं।' विज्ञापन



अपनी परफॉरमेंस से पहले दर्शकों को संबोधित करते हुए, दिलजीत ने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में परफॉर्म करने पर गर्व जताया और इस जगह पर परफॉर्म करने की अपनी पुरानी इच्छा पूरी करने के लिए अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, 'हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। हमने वेम्बली में भी परफॉर्म किया है, लेकिन इस जगह पर परफॉर्म करना मेरी हमेशा से इच्छा थी। आप लोगों ने मेरा यह सपना पूरा कर दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से प्यार करता हूं।' अहमदाबाद में अपने कॉन्सर्ट के दौरान गायक दिलजीत दोसांझ ने अपने गानों में शराब और नशीले पदार्थों के जिक्र पर लगाई गई पाबंदियों पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब कोल्डप्ले जैसे अंतरराष्ट्रीय कलाकार ऐसे ही गाने गाते हैं और उन पर कोई विवाद नहीं होता, तो उनके गानों पर ही क्यों आपत्ति जताई जाती है?

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सिंगर ने कौन सा सवाल उठाया?

पिछले साल इसी जगह पर हुए कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट को याद करते हुए, दिलजीत ने कहा, 'पिछले साल जब पूरा बैंड यहां आया और कोल्डप्ले ने परफॉर्म किया, तो मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मुझे भी यहां परफॉर्म करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। जब कोल्डप्ले गाता है, 'आई एम फीलिंग ड्रंक एंड हाई', तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे वह गाना पसंद है। जब कोल्डप्ले यहां आकर इसे गाता है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन जब दिलजीत ऐसा करता है, तो दिक्कत हो जाती है। ये दोहरे मापदंड क्यों हैं?'



उन्होंने आगे सवाल किया कि भारतीय कलाकारों पर ही पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय कलाकारों पर नहीं?

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दिलजीत से दिक्कत क्यों है?

उन्होंने कहा, 'अगर विदेश से कोई कलाकार आकर गाता है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन लोगों को दिलजीत से दिक्कत है। वे मुझसे कहते हैं कि मैं विदेश से आया हूं। मेरा जन्म यहीं हुआ है। मैं होनोलूलू में पैदा नहीं हुआ था। मैं दुनिया भर में सफर करता हूं। मेरे साथ काम करने वाले सभी संगीतकार भारतीय हैं, जिनका जन्म यहीं हुआ है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये वही लोग हैं जो मेरे साथ दुनिया भर में सफर करते हैं।'



दिलजीत ने कही दोहरे मापदंड की बात

उन्होंने आगे कहा, 'ये दोहरे मापदंड सिर्फ मुझ पर ही क्यों लागू होने चाहिए? मुझे समझ नहीं आता। अगर आप पाबंदियां लगाना चाहते हैं, तो मुझ पर लगा दें। जो लोग ये पाबंदियां लगा रहे हैं, उनसे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं मजे कर रहा हूं। मैं उन्हें भी प्यार भेजता हूं।'

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