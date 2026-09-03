अक्षरा सिंह: जन्माष्टमी से पहले कान्हा के रंग में रंगीं अक्षरा; राधा रूप रखकर फैंस से पूछा सवाल, जानिए क्या?

आम्रपाली के दावे पर अक्षरा ने तोड़ी चुप्पी

भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने हाल ही में रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में दावा किया था कि पवन सिंह से ब्रेकअप के बाद जब पूरी इंडस्ट्री ने अक्षरा सिंह से दूरी बना ली तो उन्होंने अक्षरा का साथ दिया था।

अक्षरा सिंह ने आम्रपाली के इस दावे पर रिएक्ट करते हुए कहा कि वह किसी के रिश्ते या मदद का हिसाब-किताब लेकर नहीं बैठी हैं। अक्षरा सिंह ने 'डायनामाइट न्यूज' से कहा, 'इस बारे में इंडस्ट्री के लोग जानते हैं और भगवान जानता है कि किसने क्या किया और क्या कहा? मैं कोई लिस्ट लेकर नहीं बैठी हूं कि मीडिया में आकर यह बताऊं कि मैंने क्या किया, किसने क्या किया या उसने ये किया, वो किया'।