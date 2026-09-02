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मोनालिसा: बैंगनी और सफेद साड़ी में मोनालिसा ने फैंस को चौंकाया, लिखा, 'जब आपका दिल खुश हो और...'
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: सिराजुद्दीन
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:18 PM IST
सार
Monalisa Photos: मोनालिसा ने एक बार फिर अपने फैंस को अपनी तस्वीरों से चौंका दिया है। अभिनेत्री ने साड़ी में कई बेहतरीन पोज दिए हैं। उनके फैंस तस्वीरों की सराहना कर रहे हैं।
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मोनालिसा
- फोटो : इंस्टाग्राम@aslimonalisa
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भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने सफेद और बैंगनी रंग की साड़ी में कई शानदार पोज दिए हैं। उनकी तस्वीरों पर उनके फैंस अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
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मोनालिसा
- फोटो : इंस्टाग्राम@aslimonalisa
मोनालिसा की पोस्ट में क्या है?
अभिनेत्री मोनालिसा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें देखा जा सकता है कि उन्होंने सफेद और बैंगनी रंग की साड़ी में कई तस्वीरें शेयर की हैं। साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग ज्वेलरी पहनी है। उन्होंने खुले बालों से अपने लुक को पूरा किया है।
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मोनालिसा
- फोटो : इंस्टाग्राम@aslimonalisa
मोनालिसा ने दिए शानदार पोज
इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनको देखने से लगता है कि अभिनेत्री ने किसी पार्क में पोज दिए हैं। एक तस्वीर में वह पार्क में लगे झूले को पकड़ कर पोज दे रही हैं। इसमें वह अपना बैक साइड फ्लॉन्ट कर रही हैं। वहीं एक और तस्वीर में वह सामने से अपना स्टाइल दिखा रही हैं।
यूजर्स कर रहे कमेंट
तस्वीरें शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा 'जब आपका दिल खुश हो और आपका दिमाग फ्री हो।'
अभिनेत्री की तस्वीरों पर कई फैंस ने कमेंट किए हैं। एक यूजर ने उन्हें खूबसूरती की रानी कहा है। एक और यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'मैम आप बहुत मसूम और खूबसूरत दिखती हो।' एक और यूजर ने उनकी फिटनेस की तारीफ की है।
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मोनालिसा
- फोटो : इंस्टाग्राम@aslimonalisa
'द 50' में नजर आईं मोनालिसा
आपको बता दें कि मोनालिसा भोजपुरी स्टार हैं।
वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वह यहां
अक्सर अपनी शानदार तस्वीरें शेयर करती रही हैं। 43 साल की उम्र में वह काफी फिट हैं।
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