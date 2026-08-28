सैफ पर हुए हमले मामले में आया अपडेट, गिरफ्तार हुए शख्स ने जताई यह इच्छा; अदालत ने अभियोजन पक्ष से मांगा जवाब
Saif Stabbing case Update: जनवरी 2025 में सैफ अली खान के घर में घुसकर एक शख्स ने उन पर चाकू से हमला किया था। अब डेढ़ साल बाद इस मामले में नया अपडेट आया है। जानिए क्या है मामला?
विस्तार
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सैफ को चाकू मारने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी शख्स ने अपना अपराध स्वीकार करने की इच्छा जताई है। अदालत ने अब इस मामले पर अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है।
जुर्म कबूल करने की इच्छा जाहिर की
सैफ अली खान के साथ हुई इस घटना के दो दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में उनके वकील विपुल दुशिंग ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करने की इच्छा जताई है।
- आरोपी ने अदालत में एक आवेदन दायर किया है ।
- इसमें अदालत से नरमी बरतने की गुहार लगाई गई।
- अदालत ने अभियोजन पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
- इस मामले की सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
- इस महिने की शुरुआत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी पी देशमुख ने अपराधी के खिलाफ आरोप तय किये थे।
क्या था मामला?
16 जनवरी 2025 को आरोपी सैफ अली खान के बांद्रा स्थित उनके घर में बाथरूम के रास्ते घुसा था। इसके बाद उसने सैफ पर चाकू से हमला कर दिया। कई दिनों की पुलिस जांच के बाद आरोपी पकड़ा गया। उसका नाम शरीफुल फकीर था। वह सैफ के घर चोरी के इरादे से घुसा था। बाथरूम के रास्ते वह जेह के कमरे में घुसा। सैफ जब बेटे को बचाने कमरे में पहुंचे, तो शरीफुल ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और वहां से भाग निकला। हालांकि, वह सीसीटीवी में कैद हो गया था।
सैफ अली खान को इस हादसे के बाद फौरन अस्पताल ले जाया गया। उनकी सर्जरी 5 घंटे चली थी। इसमें सैफ की कमर के तरफ से चाकू का टूटा हुआ टुकड़ा निकाला गया था। कुछ दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद सैफ घर वापस आ गए थे।