दृश्यम 3: गोवा में स्टारकास्ट के साथ रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर, क्या अजय देवगन जीत पाएंगे आखिरी लड़ाई?

अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आएंगे। यह किरदार फ्रेंचाइजी की शुरुआत से ही हिंदी वर्जन की कहानी का अहम हिस्सा रहा है। फिल्म की कहानी विजय और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक गंभीर आपराधिक मामले में फंस जाते हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए विजय की कोशिशें पिछली दोनों फिल्मों की कहानी का मुख्य हिस्सा रही हैं।दृश्यम 3 का ट्रेलर काफी इंटेंस नजर आ रहा है। इस बार तब्बू इंसाफ नहीं, बल्कि अजय और उनके परिवार से बदला लेना चाहती हैं। इसी बीच तब्बू की ओर से उनके नए वकील की एंट्री होती है, जो प्रकाश राज का किरदार होने वाला है।वहीं फिल्म के आखिरी पार्ट में जयदीप अहलावत भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। वो फिल्म में एसपी क्राइम ब्रांच के किरदार में नजर आएंगे, जो अजय के परिवार को गिरफ्तार करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। ट्रेलर में वो एक सीन में कहते हैं, 'तेरी इस पूरी क्रिमिनल फैमिली को सबके सामने ऐसे घसीटकर लेकर जाऊंगा ना कि कोई दोबारा ऐसा करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप उठे।'वहीं एक सीन में अजय देवगन कहते हैं, 'इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है। अब ये खेल दिमाग का नहीं, नसीब का बन चुका है।" इसका मतलब इस बार लड़ाई ज्यादा इंटेंस और कांटे की टक्कर की होने वाली है। अब देखना होगा कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा।