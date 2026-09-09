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दृश्यम 3: गोवा में स्टारकास्ट के साथ रिलीज हुआ फिल्म का ट्रेलर, क्या अजय देवगन जीत पाएंगे आखिरी लड़ाई?

Wed, 09 Sep 2026 01:38 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 09 Sep 2026 01:38 PM IST
सार

Drishyam 3 Trailer: अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म 'दृश्यम 3' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। जानिए ट्रेलर में क्या है खास और कब रिलीज होगी फिल्म। 
 

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Ajay Devgn Drishyam 3 The Conclusion Trailer Released Film To Be Released On 2 October
दृश्यम 3 ट्रेलर रिलीज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' दर्शकों को खूब पसंद आई। अब इसकी तीसरी किस्त 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' आ रही है। आज फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। जानिए फिल्म के ट्रेलर में क्या कुछ है खास। 
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Ajay Devgn Drishyam 3 The Conclusion Trailer Released Film To Be Released On 2 October
दृश्यम 3 - फोटो : एक्स
परिवार को बचाने फिर लड़ेंगे अजय
अजय देवगन एक बार फिर विजय सालगांवकर के किरदार में नजर आएंगे। यह किरदार फ्रेंचाइजी की शुरुआत से ही हिंदी वर्जन की कहानी का अहम हिस्सा रहा है। फिल्म की कहानी विजय और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक गंभीर आपराधिक मामले में फंस जाते हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए विजय की कोशिशें पिछली दोनों फिल्मों की कहानी का मुख्य हिस्सा रही हैं।

ट्रेलर में क्या खास? 
दृश्यम 3 का ट्रेलर काफी इंटेंस नजर आ रहा है। इस बार तब्बू इंसाफ नहीं, बल्कि अजय और उनके परिवार से बदला लेना चाहती हैं। इसी बीच तब्बू की ओर से उनके नए वकील की एंट्री होती है, जो प्रकाश राज का किरदार होने वाला है।

वहीं फिल्म के आखिरी पार्ट में जयदीप अहलावत भी अहम किरदार में नजर आने वाले हैं। वो फिल्म में एसपी क्राइम ब्रांच के किरदार में नजर आएंगे, जो अजय के परिवार को गिरफ्तार करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। ट्रेलर में वो एक सीन में कहते हैं, 'तेरी इस पूरी क्रिमिनल फैमिली को सबके सामने ऐसे घसीटकर लेकर जाऊंगा ना कि कोई दोबारा ऐसा करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप उठे।' 

वहीं एक सीन में अजय देवगन कहते हैं, 'इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा? बताना मुश्किल है। अब ये खेल दिमाग का नहीं, नसीब का बन चुका है।" इसका मतलब इस बार लड़ाई ज्यादा इंटेंस और कांटे की टक्कर की होने वाली है। अब देखना होगा कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा। 
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Ajay Devgn Drishyam 3 The Conclusion Trailer Released Film To Be Released On 2 October
दृश्यम 3 अजय देवगन - फोटो : इंस्टाग्राम @ajaydevgn
पुरानी स्टारकास्ट के साथ नए किरदार की एंट्री
  • 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' में पिछली फिल्मों की ज्यादातर स्टारकास्ट एक बार फिर नजर आएगी।
  • तब्बू एक बार फिर अपनी अहम भूमिका निभाएंगी, जबकि अजय देवगन मुख्य किरदार में लौटेंगे।
  • प्रकाश राज भी इस बार टीम का हिस्सा हैं और माना जा रहा है कि फिल्म में उनका रोल काफी महत्वपूर्ण होगा।
  • इसके अलावा श्रिया सरन और रजत कपूर भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।
  • इस बार फिल्म में नए एक्टर की भी एंट्री हो रही है।
  • 'दृश्यम 3' में जयदीप अहलावत भी अहम किरदार में नजर आएंगे। 
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Ajay Devgn Drishyam 3 The Conclusion Trailer Released Film To Be Released On 2 October
ट्रेलर लॉन्च में शामिल हुई फिल्म की स्टारकास्ट - फोटो : सोशल मीडिया
अभिषेक पाठक ने किया है निर्देशन
फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक कर रहे हैं। इसके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी कुमार मंगत, संजीव जोशी और आलोक जैन संभाल रहे हैं। फिल्म की क्रिएटिव टीम में लेखक जयदीप अहलावत, सिनेमैटोग्राफर अजीत अंधारे, प्रोड्यूसर ईशी दत्ता और मृणाल जाधव शामिल हैं।

गोवा में लॉन्च हुआ ट्रेलर
  • ‘दृश्यम द कन्क्लूजन’ का ट्रेलर गोवा में एक खास इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया।
  • इस मौके पर फिल्म के मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और पूरी स्टारकास्ट मौजूद रही।
  • फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक भी इस दौरान मंच पर नजर आए।
  • ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर ने शिरकत की।
  • इनके अलावा फिल्म में नए किरदार के साथ जुड़े जयदीप अहलावत भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। 

Ajay Devgn Drishyam 3 The Conclusion Trailer Released Film To Be Released On 2 October
'दृश्यम 3' - फोटो : इंस्टाग्राम
कब रिलीज होगी फिल्म?
'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म को दशहरा और दिवाली के आसपास मिलने वाली लंबी छुट्टियों का भी फायदा मिल सकता है।

देखें ट्रेलर- 

 

 

 

 

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