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प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन: सितारों ने दी बधाई; अनुपम खेर बोले- 'आप असंख्य लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं'

Thu, 17 Sep 2026 11:24 AM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Thu, 17 Sep 2026 11:24 AM IST
सार

Prime Minister Narendra Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बधाईयों का सिलसिला जारी है। कई सेलेब्स ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। जानिए

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शत्रुघ्न सिन्हा-अनुपम खेर ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई - फोटो : x

विस्तार
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आज 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस अवसर पर उनके समर्थकों ने बधाई दी हैं। अलग-अलग क्षेत्र की चर्चित हस्तियों ने शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किए हैं। कई फिल्मी हस्तियों ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। 

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अनुपम खेर ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई - फोटो : इंस्टाग्राम

अनुपम खेर ने याद की पहली मुलाकात
अभिनेता अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री के साथ अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया है। साथ ही पीएम मोदी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना की है। अनुपम खेर ने लिखा है, 'भारत के माननीय एवं अत्यंत प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लंबा, स्वस्थ और आनंदमय जीवन प्रदान करे। आप केवल करोड़ों भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि विश्वभर में विभिन्न देशों के असंख्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं'।
अभिनेता ने आगे लिखा है, 'अहमदाबाद में आपसे हुई मेरी पहली मुलाकात मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक थी। आपकी ईमानदारी, सच्चाई, अथक परिश्रम, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। आपके लिए मातृभूमि सदैव सर्वोपरि है। प्रभु से प्रार्थना है कि आप आने वाले अनेक वर्षों तक इसी ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ देश का नेतृत्व करते रहें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं'। 
 

 

 

 

 

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रवि किशन ने दी बधाई
अभिनेता और सांसद रवि किशन ने भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पोस्ट साझा कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है, 'प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके शासन के केंद्र में हमेशा समाज का अंतिम व्यक्ति रहा है। जब कोई मां अपने पक्के घर की चौखट पर खड़े होकर आशीर्वाद देती है या कोई बहन बताती है कि आयुष्मान कार्ड ने उसके परिवार को बचा लिया, तब इन योजनाओं का असली अर्थ समझ आता है। तीन तलाक से मुक्ति और नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने महिलाओं को नया आत्मविश्वास दिया, वहीं स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और नई शिक्षा नीति से युवाओं के लिए अवसरों के द्वार खुले। करोड़ों लोगों के जीवन में आया यह बदलाव ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है'।
 

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शत्रुघ्न सिन्हा ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई - फोटो : x

शत्रुघ्न सिन्हा बोले- 'कैसा लगा आइडिया'?
शत्रुघ्न सिन्हा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। बधाई देते हुए उन्होंने लिखा है, 'कल मिलने वाली शुभकामनाओं की बाढ़ में कहीं खो जाने से पहले ही आपको बधाई दे रहा हूं। सरजी, आपको यह आइडिया कैसा लगा? हमारे दोस्त, समाज के साथी और माननीय प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई। ईश्वर आपको अच्छी सेहत, प्यार, खुशी, शांति और एक स्वस्थ व लंबी उम्र का आशीर्वाद दें'।
 

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