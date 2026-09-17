प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन: सितारों ने दी बधाई; अनुपम खेर बोले- 'आप असंख्य लोगों के लिए प्रेरणास्रोत हैं'

अनुपम खेर ने याद की पहली मुलाकात

अभिनेता अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट साझा करते हुए प्रधानमंत्री के साथ अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया है। साथ ही पीएम मोदी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कामना की है। अनुपम खेर ने लिखा है, 'भारत के माननीय एवं अत्यंत प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लंबा, स्वस्थ और आनंदमय जीवन प्रदान करे। आप केवल करोड़ों भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि विश्वभर में विभिन्न देशों के असंख्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं'।

अभिनेता ने आगे लिखा है, 'अहमदाबाद में आपसे हुई मेरी पहली मुलाकात मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक थी। आपकी ईमानदारी, सच्चाई, अथक परिश्रम, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण का मैं हृदय से सम्मान करता हूं। आपके लिए मातृभूमि सदैव सर्वोपरि है। प्रभु से प्रार्थना है कि आप आने वाले अनेक वर्षों तक इसी ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ देश का नेतृत्व करते रहें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं'।

