आलोचनाओं पर क्या कहा?

फिल्म 'रामायण' को काफी प्यार मिल रहा है। कलेक्शन भी अच्छा कर रही है। मगर, कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है, जिनमें कई दर्शकों ने आरोप लगाया है कि फिल्म में रावण को अधिक व्यापक स्तर पर दिखाया है। इस पर आपत्ति जताई जा रही है। इस आलोचना पर अनुपम खेर ने कहा, 'मुझे पता है कि यह फिल्म दो हिस्सों में बंटी हुई है। आलोचनाओं की मैंने कई क्लिप देखी हैं। मेरा मानना है कि फिल्म अच्छाई बनाम बुराई के आस-पास घूमती है। जब तक आप बुराई को बहुत बड़े लेवल पर नहीं दिखाते, तब तक बुराई पर अच्छाई की जीत उतनी शानदार नहीं होगी। उस अंतर के बिना, इसका कोई मतलब नहीं है'।



बोले- 'दूसरा पार्ट देखकर मिलेगा जवाब'

अभिनेता ने आगे कहा, 'रावण के बारे में डिटेल में बताना और उसे इतने बड़े लेवल पर दिखाना जरूरी है। यह मेरा नजरिया है, क्योंकि जब भगवान राम पार्ट 2 में उसका वध करेंगे, तो दर्शकों को सच में लगेगा कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को हराया जो सच में खतरनाक और भ्रष्ट था। इसलिए मैं इसे एक अर्थ के तौर पर देखता हूं। यह कोई बाद में सोचा हुआ काम नहीं है कि उन्होंने अचानक इसे दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया। उन्होंने शुरू से ही इसकी प्लानिंग की थी'।