अंकित बालियान हत्याकांड: दो मुख्य आरोपियों के एनकाउंटर के बाद पत्नी स्वाति का बयान, सीएम योगी का किया धन्यवाद

गोगी गैंग से जुड़े नेटवर्क का नाम सामने आया

उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने सोमवार को बताया कि जांच में हरियाणवी सिंगर और एक्टर अंकित बालियान की हत्या के पीछे गोगी गैंग से जुड़े एक नेटवर्क की भूमिका सामने आई है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान मामले के दो मुख्य संदिग्ध मारे गए हैं।

डीजीपी ने कहा, ‘जांच में इस हत्या के पीछे गोगी गैंग से जुड़े एक नेटवर्क की भूमिका सामने आई है। 26-27 अगस्त को राहुल उर्फ भोलू शाहपुरी से जुड़े एक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया था। इस दावे की भी जांच की जा रही है।’

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