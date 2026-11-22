Anant Ambani literally said keep quiet to SRK 😭😭 - Anant Ambani was having some chat with Sadhguru and suddenly SRK said something about Anant . - Anant didn't like it and he said something and signaled SRK 🤫 look at the expression of Shahrukh Khan after that 😭 Anant Ambani ka alag hi AURA hai 🗿 — Jeet (@JeetN25) November 21, 2026

वीडियो पर एक शख्स ने लिखा, 'पैसे की ताकत अनंत अंबानी ने शाहरुख खान की तरफ उंगली उठाई और उनसे 'चुप रहने' को कहा।' एक अन्य ने लिखा, 'वे बस दोस्त हैं। यह सिर्फ 20 सेकंड की रील है, इसलिए किसी नतीजे पर न पहुंचें।' तीसरे शख्स ने किंग खान का एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बची।'एक शख्स ने लिखा, 'अनंत अंबानी ने सचमुच शाहरुख खान से चुप रहने को कह दिया। अनंत अंबानी सद्गुरु से कुछ बात कर रहे थे, तभी अचानक शाहरुख खान ने अनंत के बारे में कुछ कह दिया। अनंत को यह बात पसंद नहीं आई, उन्होंने कुछ कहा और शाहरुख खान को चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद शाहरुख खान के चेहरे के भाव तो देखिए। अनंत अंबानी का अपना ही एक अलग औरा है।'