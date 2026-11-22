{"_id":"6b0296dd040aa4ca36020eeb","slug":"sapna-choudhary-on-marriage-and-divorce-what-she-say-about-second-time-marriage-2026-11-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सपना चौधरी: शादी और तलाक पर क्या बोलीं डांसिंग क्वीन? दूसरी बार घर बसाने के सवाल पर कही ये बात","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन डांसर सपना चौधरी अपनी निजी जिंदगी को लेकर मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी शादी के छह वर्षों के बाद तलाक की अर्जी दाखिल की है। उनका केस अभी चल रहा है। सपना ने हाल ही में अपने और अपने पति के रिश्ते को लेकर बात की है।

Trending Videos

प्यार पर क्या बोलीं सपना?

एनएमएफ न्यूज से बातचीत में सपना चौधरी ने बताया, 'जब सब अच्छा था, तब साथ थे, अब अच्छा नहीं है तो साथ भी नहीं हैं।' सपना ने इशारों में यह बताने की कोशिश की कि उनके पति ने उन्हें चीट किया। उन्होंने कहा, 'ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगी कि जिसका एक जगह से पेट नहीं भरता, उसका जगह-जगह जाकर भी पेट नहीं भरता है।' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि प्यार सिर्फ फिजिकली नहीं होता, प्यार रुह से होता है। प्यार में इमोशंस होते हैं। मगर मुझे लगता है कि लड़के ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। लड़कियां इमोशन्स में बह जाती हैं।'

विज्ञापन

विज्ञापन

किस चीज से भटक गईं सपना?

सपना ने अपनी शादी के बारे में कहा 'मैं जब बिग बॉस से बाहर आई, तो मेरी शादी हो गई। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा मशहूर थी। मैं बहुत अच्छी बहू रही हूं। पत्नी और मां भी मैं बहुत अच्छी रही हूं। मगर उस वक्त मुझे लगा कि मैं बस किसी की पत्नी, किसी की मां, किसी की भाभी बनकर ही रह गई। उस टाइम मुझे खुद में जो ग्रुमिंग करनी चाहिए थी। मैं उससे भटक गई थी।'

विज्ञापन

क्या दूसरी शादी करेंगी सपना?

तलाक होने के बाद दूसरी शादी के सवाल पर सपना चौधरी ने कहा, 'मुझे लगता है कि मेरे जैसी लड़की को चलते-फिरते प्यार नहीं होता। मैं बहुत इमोशनल हूं। मैं बहुत गहराई से प्यार करती हूं। आगे चलकर अगर कोई उस लायक हुआ तो देखेंगे। अभी तो नहीं कर रही। मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरी शादी कर पाऊंगी।'