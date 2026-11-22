{"_id":"6b02a3824de705ab6206f1c0","slug":"ajay-devgn-and-bhushan-kumar-did-working-together-on-high-budget-spy-thriller-film-2026-11-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"स्पाई थ्रिलर: अजय देवगन और भूषण कुमार की फिर जमेगी जोड़ी? 2027 में फ्लोर पर आएगी मेगा बजट फिल्म","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन बॉलीवुड में कुछ जोड़ियां ऐसी हैं, जिनकी साथ में की गई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। अभिनेता अजय देवगन और निर्माता भूषण कुमार की जोड़ी भी इन्हीं में से एक है। दोनों अब तक 'तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर', 'रेड 2', 'दृश्यम 2', 'धमाल 4' और 'दे दे प्यार दे' जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। अब खबर है कि यह जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने की तैयारी में है। इस बार दोनों की नजर एक बड़े बजट की स्पाई थ्रिलर पर है, जिसकी कहानी भारतीय जासूसी की दुनिया पर आधारित होगी।

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स्पाई थ्रिलर होगी नई फिल्म?

कुछ रिपोर्ट के मुताबिक, भूषण कुमार एक नई और अब तक अनदेखी कहानी के साथ स्पाई थ्रिलर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वह अजय देवगन को फिल्म में शामिल करना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर कुछ मुलाकातें भी हो चुकी हैं और अजय को भी इसकी कहानी पसंद आई है। फिल्म को 'धुरंधर' की तरह ही रोमांचक और दमदार बताया जा रहा है।



हालांकि, अभी तक फिल्म के निर्देशक और बाकी कलाकारों को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर अजय देवगन इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भरते हैं तो इसकी शूटिंग 2027 में शुरू हो सकती है। वहीं, फिल्म को 2028 के मध्य तक सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना है। माना जा रहा है कि यह अजय देवगन के करियर की बड़ी फिल्मों में से एक हो सकती है।

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