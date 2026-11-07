दिवाली बॉलीवुड वाली: मां को मिला तोहफा, गुरुकुल में टूटा नियम; हिंदी फिल्मों में यूं मना रोशनी का त्योहार

वास्तव

महेश मांजरेकर के निर्देशन में बनी संजय दत्त की फिल्म 'वास्तव' का दिवाली सीक्वेंस बेहद यादगार है। इस सीन में रघु (संजय दत्त) अपनी मां (रीमा लागू) के सामने 50 तोला सोने की चेन लेकर पहुंचता है। मां अपने बेटे को इस तरह देखकर भावुक हो जाती हैं। दिवाली के त्योहार और घर में खुशियों के माहौल के बीच रघु की जिंदगी का कड़वा सच भी सामने आता है। मां-बेटे के इस दृश्य में जहां एक तरफ त्योहार की रौनक है, वहीं दूसरी तरफ अपराध की दुनिया में फंसे बेटे को लेकर मां की चिंता भी दिखाई देती है। इस सीन को दर्शकों ने सिनेमाघरों में काफी प्यार दिया था।