अमिताभ बच्चन: बिना इजाजत एक्टर की तस्वीरों-आवाज का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई स्थाई रोक

भविष्य में गलत इस्तेमाल न करने का दिया भरोसा

यह केस कई प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट्स के जरिए अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर फाइल किया गया था। इसमें अमिताभ बच्चन वीडियो कॉल नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन, एक कथित 'कौन बनेगा करोड़पति' लॉटरी को प्रमोट करने वाले मैसेज, उनकी फोटो वाली एक जनरल नॉलेज क्विज बुक, टी-शर्ट, पोस्टर और उनकी पहचान वाले डोमेन नेम शामिल हैं। इन चारों ने बच्चन के साथ समझौता किया और गलत इस्तेमाल से जुड़ा कंटेंट हटाने और भविष्य में ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया। साथ ही आर्थिक हर्जाने से भी राहत मिल गई। चार अन्य लोगों ने अदालत में अपना जवाब दाखिल नहीं किया। ऐसे में अदालत ने उनके खिलाफ भी फैसला सुनाया।