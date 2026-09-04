शिक्षक दिवस 2026: ‘काबिल बनो...’ से ‘हर बच्चा स्पेशल होता है’ तक, नजर डालें बॉलीवुड के फेमस टीचर डायलॉग्स पर

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‘तारे जमीन पर’ – आमिर खान

फिल्म में आमिर खान ने आर्ट टीचर राम शंकर निकुंभ का किरदार निभाया था। ईशान के टैलेंट को समझने और उसे आगे बढ़ाने वाले निकुंभ के किरदार ने सभी का दिल जीत लिया। विज्ञापन यादगार लाइन: 'हर बच्चा स्पेशल होता है।' फिल्म में आमिर खान ने आर्ट टीचर राम शंकर निकुंभ का किरदार निभाया था। ईशान के टैलेंट को समझने और उसे आगे बढ़ाने वाले निकुंभ के किरदार ने सभी का दिल जीत लिया।

बॉलीवुड फिल्मों में टीचर सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाते हुए नजर नहीं आए, बल्कि कई बार उन्होंने बच्चों की जिंदगी बदलने का काम भी किया। कुछ फिल्मों के टीचर्स के डायलॉग्स इतने दमदार रहे कि वे फिल्म खत्म होने के बाद भी लोगों के दिलों में बस गए।