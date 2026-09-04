बिग बॉस 20: ग्रैंड प्रीमियर में सलमान करेंगे खास परफॉर्मेंस, आइकॉनिक गानों से सजेगी शाम; क्या कुछ होगा खास?

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खबर है कि ‘बिग बॉस 20’ का ग्रैंड प्रीमियर इस बार और भी खास होने वाला है। शो के होस्ट सलमान खान अपने फैंस के लिए एक खास परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं। सलमान अपने 20 आइकॉनिक गानों पर 20 यादगार डांस मूव्स करते नजर आएंगे।सलमान खान का यह खास परफॉर्मेंस शो के ग्रैंड प्रीमियर की शाम को और भी धमाकेदार बना देगा। फैंस को उनके पुराने और हिट गानों के साथ उनके फेमस डांस स्टेप्स की झलक देखने को मिलेगी।ये कंटेस्टेंट आएंगे नजर?