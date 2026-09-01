यूपी पीईटी पर बड़ा अपडेट: फॉर्म भरने का एक और मौका मिला, इस दिन तक बढ़ाई गई अंतिम तिथि, देखें नया शेड्यूल

पहले 1 सितंबर थी अंतिम तारीख

यूपीएसएसएससी ने पीईटी 2026 का विज्ञापन 1 अगस्त 2026 को जारी किया था। इसके तहत पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से शुरू हुई थी। पहले पंजीकरण, शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर 2026 निर्धारित की गई थी।



अब आयोग ने उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय देते हुए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 7 सितंबर 2026 कर दिया है। यानी जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब आवेदन पूरा करने के लिए कुछ और दिन हैं।



पीईटी 2026 की आवेदन प्रक्रिया का नया शेड्यूल

