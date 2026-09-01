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यूजीसी नेट जून 2026: री-एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड; 9-10 सितंबर को परीक्षा

Tue, 01 Sep 2026 05:58 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 01 Sep 2026 05:58 PM IST
सार

UGC NET June 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने यूजीसी नेट जून 2026 री-एग्जाम के लिए परीक्षा शहर की जानकारी जारी कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 9 और 10 सितंबर को आयोजित होगी।
 

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UGC NET June 2026: Exam City Slip Released for Re-Exam on September 9, 10; Check Details
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
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UGC NET June 2026 Re-Exam City Slip: यूजीसी नेट जून की पुनर्परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यह री-एग्जाम अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र विषयों के लिए अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर होगा। एनटीए की ओर से इन परीक्षाओं के लिए सिटी स्लिप जारी कर दी गई है।

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जो भी उम्मीदवार री-एग्जाम में शामिल होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाकर अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करना होगा।
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एडमिट कार्ड नहीं है सिटी इंटीमेशन स्लिप

एनटीए ने उम्मीदवारों को स्पष्ट किया है कि सिटी स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है। यह केवल उस शहर की अग्रिम जानकारी है, जहां उम्मीदवार का परीक्षा केंद्र स्थित होगा। इसका उद्देश्य उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी और यात्रा की योजना बनाने में सुविधा देना है।

एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी होने की सूचना के लिए एनटीए की वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।

9 और 10 सितंबर को होगा री-एग्जाम

एनटीए ने 16 अगस्त 2026 को जारी अपने पूर्व नोटिस के क्रम में बताया है कि यूजीसी नेट जून 2026 की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर और 10 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। री-एग्जाम अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र विषयों के लिए होगा।

 
विवरण तारीख
एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप 1 सितंबर 2026 से
री-एग्जाम 9 और 10 सितंबर 2026
एडमिट कार्ड बाद में जारी होगा

 

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ऐसे डाउनलोड करें एग्जाम सिटी स्लिप

उम्मीदवार नीचे दिए चरणों की मदद से अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं:

  • सबसे पहले यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • यूजीसी नेट जून 2026 से संबंधित Examination City Intimation Slip लिंक पर क्लिक करें।
  • मांगे गए लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें।
  • अपनी एग्जाम सिटी स्लिप स्क्रीन पर देखें।
  • इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।


अगर किसी उम्मीदवार को सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने या चेक करने में परेशानी होती है, तो वह एनटीए के हेल्पलाइन नंबर 011-40759000 पर संपर्क कर सकता है। उम्मीदवार ugcnet@nta.ac.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं।

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