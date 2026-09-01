यूजीसी नेट जून 2026: री-एग्जाम के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड; 9-10 सितंबर को परीक्षा

एडमिट कार्ड नहीं है सिटी इंटीमेशन स्लिप

एनटीए ने उम्मीदवारों को स्पष्ट किया है कि सिटी स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है। यह केवल उस शहर की अग्रिम जानकारी है, जहां उम्मीदवार का परीक्षा केंद्र स्थित होगा। इसका उद्देश्य उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी और यात्रा की योजना बनाने में सुविधा देना है।



एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी होने की सूचना के लिए एनटीए की वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।