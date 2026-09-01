यूपी बोर्ड परीक्षा 2027: 10वीं-12वीं के पंजीकरण की तारीख बदली, गलत जानकारी सुधारने का भी मौका, जानें शेड्यूल
UP Board Exam 2027: यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा 2027 के पंजीकरण से जुड़ी तारीखों में बदलाव किया है। स्कूलों और छात्रों को फीस जमा करने और शैक्षणिक विवरण ऑनलाइन दर्ज करने के लिए अतिरिक्त समय मिला है। गलत जानकारी सुधारने की भी सुविधा दी गई है।
विस्तार
UP Board Exam 2027: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए पंजीकरण से जुड़ी तारीखों में बदलाव किया है। नया कार्यक्रम संस्थागत और व्यक्तिगत, दोनों तरह के परीक्षार्थियों पर लागू होगा।
बोर्ड ने स्कूलों को परीक्षा शुल्क जमा करने और छात्रों से जुड़ी जरूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। ऐसे में परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले छात्रों को अपने स्कूल से संपर्क करके पंजीकरण की स्थिति समय पर सुनिश्चित कर लेनी चाहिए।
कब तक जमा होगी परीक्षा फीस?
नए कार्यक्रम के अनुसार स्कूलों के प्रधानाचार्य पात्र छात्रों से 1 सितंबर 2026 तक परीक्षा शुल्क ले सकते हैं। इसके बाद स्कूलों को जमा की गई परीक्षा फीस को 5 सितंबर 2026 की आधी रात तक राजकीय कोषागार में जमा करना होगा।
तारीखें एक नजर में
- छात्रों से परीक्षा शुल्क लेने की अंतिम तारीख: 1 सितंबर 2026
- राजकीय कोषागार में शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख: 5 सितंबर 2026 की आधी रात
- परीक्षा शुल्क और शैक्षणिक जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की अवधि: 6 से 11 सितंबर 2026
- फोटो वाले अभ्यर्थी विवरण और संबंधित दस्तावेज जमा करने की अंतिम तारीख: 30 सितंबर 2026
#upboardpryj #Registrations pic.twitter.com/kVut20Q8le— Madhyamik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh (@upboardpryj) August 31, 2026
6 से 11 सितंबर तक क्या करना होगा?
6 से 11 सितंबर 2026 के बीच स्कूलों को छात्रों की परीक्षा फीस और शैक्षणिक जानकारी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। इस दौरान स्कूलों की जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक छात्र की जानकारी सही तरीके से दर्ज की जाए।
इसके बाद फोटो वाले अभ्यर्थी विवरण और संबंधित दस्तावेज जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय में 30 सितंबर 2026 तक जमा करने होंगे।
पंजीकरण में गलती हो गई तो क्या करें?
यूपी बोर्ड ने पंजीकरण के दौरान दर्ज जानकारी की जांच और जरूरी सुधार के लिए भी अलग समय दिया है। स्कूलों को छात्रों की चेकलिस्ट प्राप्त होने के बाद उसमें दर्ज विवरण की सावधानी से जांच करनी होगी। खास तौर पर इन जानकारियों को देखना जरूरी होगा:
- छात्र का नाम
- माता-पिता का नाम
- जन्मतिथि
- चुने गए विषय
- फोटो
- अन्य दर्ज विवरण
अगर इनमें कोई गलती मिलती है तो तय अवधि में उसे ठीक कराया जा सकता है।
गलती सुधारने के लिए कितने दिन मिलेंगे?
पंजीकरण विवरण में सुधार के लिए 6 सितंबर से 11 सितंबर 2026 तक का समय दिया गया है। छात्र और स्कूल इस अवधि में पहले से दर्ज जानकारी की जांच करके जरूरी सुधार करा सकते हैं।
हालांकि, यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि सुधार की इस अवधि में किसी नए छात्र का पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा। यानी यह सुविधा केवल पहले से दर्ज अभ्यर्थियों के विवरण में संशोधन के लिए है।
छात्रों को क्या करना चाहिए?
परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले छात्रों को अपने स्कूल से संपर्क कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनकी फीस जमा हो गई है और ऑनलाइन दर्ज की गई सभी जानकारी सही है। खासकर नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय और फोटो में किसी गलती को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तय समय के भीतर गलती मिलने पर उसे सुधार लेना जरूरी है।
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