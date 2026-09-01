यूपी बोर्ड परीक्षा 2027: 10वीं-12वीं के पंजीकरण की तारीख बदली, गलत जानकारी सुधारने का भी मौका, जानें शेड्यूल

UP Board Exam 2027: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए पंजीकरण से जुड़ी तारीखों में बदलाव किया है। नया कार्यक्रम संस्थागत और व्यक्तिगत, दोनों तरह के परीक्षार्थियों पर लागू होगा।

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बोर्ड ने स्कूलों को परीक्षा शुल्क जमा करने और छात्रों से जुड़ी जरूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। ऐसे में परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले छात्रों को अपने स्कूल से संपर्क करके पंजीकरण की स्थिति समय पर सुनिश्चित कर लेनी चाहिए।