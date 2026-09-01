आईआईटी खड़गपुर: आईआईटी जैम 2027 के शेड्यूल में हुआ बदलाव, अब इस दिन शुरू होगा पंजीकरण, कब होगी परीक्षा?

IIT JAM 2027: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर ने मास्टर्स के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2027 (जेएएम 2027) की विवरणिका जारी कर दी है। संस्थान ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कार्यक्रम में भी बदलाव किया है। अब अभ्यर्थी 12 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

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आवेदन आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in के माध्यम से करना होगा। इस परीक्षा के जरिए परास्नातक विज्ञान और इससे जुड़े पाठ्यक्रमों में दाखिले का अवसर मिलता है। विज्ञापन



अभ्यर्थी परीक्षा में उपलब्ध सात विषयों में से एक या दो प्रश्नपत्र चुन सकते हैं। यदि दो प्रश्नपत्रों के लिए आवेदन करना है तो पहले यह देखना होगा कि चुने गए दोनों विषयों का संयोजन मान्य है या नहीं। आवेदन आधिकारिक परीक्षा वेबसाइट jam.iitkgp.ac.in के माध्यम से करना होगा। इस परीक्षा के जरिए परास्नातक विज्ञान और इससे जुड़े पाठ्यक्रमों में दाखिले का अवसर मिलता है।अभ्यर्थी परीक्षा में उपलब्ध सात विषयों में से एक या दो प्रश्नपत्र चुन सकते हैं। यदि दो प्रश्नपत्रों के लिए आवेदन करना है तो पहले यह देखना होगा कि चुने गए दोनों विषयों का संयोजन मान्य है या नहीं।

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