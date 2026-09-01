करियर: क्या बीच में छूट गई है आपके कॉलेज की पढ़ाई? ऑनलाइन डिग्री से दोबारा शुरू करें पढ़ाई, जानिए कैसे

पाठ्यक्रम और विषयों को समझें

सिर्फ डिग्री का नाम देखकर दाखिला न लें। पाठ्यक्रम में कौन-कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी लें। यह देखें कि पढ़ाई में व्यावहारिक प्रशिक्षण, परियोजनाएं, उद्योग से जुड़े विषय और जरूरी तकनीकी कौशल शामिल हैं या नहीं।

पढ़ाई का तरीका देखें

ऑनलाइन डिग्री का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि, हर विश्वविद्यालय की फीस और पढ़ाने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। इसलिए दाखिला लेने से पहले कुल फीस और अध्ययन सामग्री की उपलब्धता से जुड़ी जानकारी जरूर हासिल कर लें।

क्या पुराने कॉलेज के क्रेडिट काम आ सकते हैं?

अगर आपने पहले कॉलेज में कुछ सेमेस्टर पूरे किए हैं, तो नए विश्वविद्यालय से क्रेडिट ट्रांसफर की जानकारी जरूर लें। कुछ मामलों में पहले पूरी की गई पढ़ाई के क्रेडिट स्वीकार किए जा सकते हैं। इससे आपको कुछ विषय दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ सकती और डिग्री पूरी करने में समय भी बच सकता है। कोर्स चुनते समय यह भी समझें कि डिग्री पूरी करने के बाद आपके पास कौन-कौन से कॅरिअर विकल्प होंगे। साथ ही यह जांचें कि इस डिग्री के बाद आप आगे मास्टर डिग्री, पेशेवर पाठ्यक्रम या अन्य उच्च शिक्षा के लिए पात्र होंगे या नहीं।