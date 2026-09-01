इग्नू प्रवेश 2026: जुलाई सत्र में दाखिले की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ाई गई, जानें कैसे भरना है फॉर्म

दाखिला रद्द करने पर पूरी फीस वापस मिलेगी?

इग्नू में दाखिला मिलने के बाद अगर कोई उम्मीदवार प्रवेश रद्द कराने का अनुरोध करता है, तो फीस वापसी के लिए अलग नियम लागू होंगे। यदि दाखिला पुष्टि होने के बाद प्रवेश रद्द करने का अनुरोध मिलता है, तो जमा की गई पाठ्यक्रम फीस में से 15 प्रतिशत राशि काटी जाएगी। हालांकि, यह कटौती अधिकतम 2,000 रुपये तक होगी।



वहीं, जिन विद्यार्थियों ने अध्ययन सामग्री के लिए सॉफ्ट कॉपी का विकल्प चुना है, उनकी फीस वापसी के दौरान पंजीकरण शुल्क काटने के बाद शेष राशि वापस की जाएगी। इसलिए आवेदन और अध्ययन सामग्री का विकल्प चुनते समय उम्मीदवारों को इन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए।