एनईईटी-एसएस 2026: कटऑफ 50 से घटाकर 30 करने पर सहमत केंद्र, सुप्रीम कोर्ट में कहा- खाली हैं 1,857 सीटें

तमिलनाडु की 40 इन-सर्विस सीटें राज्य को लौटेंगी

सरकार ने कहा, "इसके अलावा यह भी तय किया गया कि तमिलनाडु राज्य के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए और खास हालात को देखते हुए, तमिलनाडु की 'इन-सर्विस' (सेवा में कार्यरत डॉक्टरों के लिए) खाली 40 सीटों को राज्य सरकार को वापस सौंप दिया जाएगा, ताकि राज्य एक हफ्ते के लिए अपना खुद का 'स्ट्रे वैकेंसी राउंड' आयोजित करके उसे पूरा कर सके।"



सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि राज्य के 'स्ट्रे वैकेंसी राउंड' के पूरा होने के बाद भी अगर कोई सीट खाली रह जाती है, तो उन्हें मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के पास मौजूद खाली सीटों के पूल में शामिल कर दिया जाएगा। इसके बाद, MCC इन सीटों और अन्य खाली सुपर-स्पेशियलिटी सीटों के लिए 'स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड' आयोजित करके उसे दो हफ्ते में पूरा करेगी।



इससे पहले, हर साल बड़ी संख्या में सीटों के खाली रह जाने पर चिंता जताते हुए, शीर्ष अदालत ने केंद्र से नीट-सुपर स्पेशियलिटी सीटों के लिए कट-ऑफ परसेंटाइल न घटाने के अपने फैसले पर फिर से विचार करने को कहा था।



यह बात एक याचिका के जवाब में कही गई थी, जिसमें तमिलनाडु में सरकारी डॉक्टरों (इन-सर्विस) के लिए आरक्षित 152 खाली सुपर-स्पेशियलिटी सीटों को 'ऑल-इंडिया कोटा' में समय से पहले ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।