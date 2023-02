UPSC CSE Exam: सीएम स्टालिन ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र; मोदी से यूपीएसएसी उम्मीदवारों को छूट की मांग

Extra Attempt and Age Relaxation for UPSC CSE Aspirants : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सीएम स्टालिन ने सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की मांग पर विचार करने का आग्रह किया है। सिविल सेवा परीक्षा में उन सभी उम्मीदवारों को आयु में छूट के साथ एक अतिरिक्त प्रयास देने की मांग की गई है, जो कोविड महामारी के कारण अपने अंतिम प्रयास मे शामिल नहीं हो पाए थे।

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin writes a letter to Prime Minister Modi urging him to consider the demand of civil service aspirants to grant an extra attempt with age relaxation to all aspirants who exhausted their last attempts due to the Covid pandemic.