मिलिट्री स्कूल में दाखिले का मौका: कक्षा छह और नौ में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन शुरू; जारी हुआ शेड्यूल

कितना है आवेदन शुल्क?

RMS CET 2026 के लिए सामान्य, ओबीसी और ओबीसी-एनसीएल वर्ग के उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, एससी, एसटी और शहीद सशस्त्र बलों के जवानों के आश्रितों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये निर्धारित किया गया है।



उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। शुल्क जमा करने की अंतिम समय-सीमा 20 अक्टूबर 2026 रात 11:50 बजे तक है। निर्धारित समय के बाद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कक्षा छह का परीक्षा पैटर्न

विषय प्रश्नों की संख्या अधिकतम अंक न्यूनतम अंक/प्रतिशत अंग्रेजी 50 50 35% इंटेलिजेंस टेस्ट 50 50 40% गणित 50 50 40% सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स 50 50 40% इंटरव्यू - 20 -

कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।

कक्षा 9वीं का परीक्षा पैटर्न

पेपर/विषय प्रश्नों की संख्या अधिकतम अंक पेपर-1: अंग्रेजी 50 50 पेपर-1: हिंदी 20 20 पेपर-1: सोशल साइंस 30 30 पेपर-2: गणित 50 50 पेपर-2: विज्ञान 50 50 इंटरव्यू - 50

कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा के प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसका प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होगा।

किस स्तर का होगा सिलेबस?

RMS CET 2026 का लिखित परीक्षा सिलेबस कक्षा 6 में प्रवेश के लिए कक्षा 5 के स्तर और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए कक्षा 8 के स्तर का होगा।