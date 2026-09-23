'बीटेक 5 साल का हो और...': पूर्व आईआईटी डायरेक्टर ने दिया क्या प्रस्ताव? प्रोफेसर दूल्ला को लेकर कही ये बात

बीटेक कोर्स की अवधि पाचं करने के पीछे क्या तर्क दिया?

आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली में 25 साल से भी ज्यादा समय का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर राव ने कहा कि इस विवाद ने आईआईटी में 'सबके लिए एक जैसा नियम' वाले रवैये से जुड़ी एक बड़ी समस्या को सामने ला दिया है। उन्होंने समझाया कि आजकल आईआईटी की क्लास में बहुत अलग-अलग बैकग्राउंड से छात्र आते हैं। ज्यादातर छात्र भारी कोचिंग करके यहां पहुंचते हैं, लेकिन उनकी जेईई एडवांस्ड रैंक और पढ़ाई के स्तर में बहुत बड़ा अंतर होता है।



इसके अलावा भाषा की परेशानी भी छात्रों के सीखने और समझने की प्रक्रिया को और मुश्किल बना देती है। राव ने सवाल उठाया कि क्या हम हर छात्र से एक ही रफ्तार में सीखने की उम्मीद कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि यह चुनौती किसी एक खास कैटेगरी या वर्ग तक सीमित नहीं है।



इसी समस्या का व्यावहारिक समाधान बताते हुए राव ने बीटेक कोर्स को पांच साल का करने का फॉर्मूला पेश किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी को अपने बीटेक प्रोग्राम की तय अवधि पांच साल कर देनी चाहिए, लेकिन जो छात्र तेजी से पढ़ाई करके अपने जरूरी क्रेडिट पूरे कर लें, उन्हें साढ़े तीन या चार साल में ही डिग्री पूरी करके निकलने की छूट मिलनी चाहिए।



इस नए मॉडल से उन छात्रों को बहुत मदद मिलेगी जिन्हें समझने और पढ़ने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। ऐसे छात्र अपनी पढ़ाई को पांच वर्षों में बांट सकते हैं। साथ ही उन्हें रिकॉर्ड किए गए लेक्चर, ऑनलाइन पढ़ाई का सामान और जरूरत पड़ने पर भाषा से जुड़ी मदद भी दी जा सकती है।



प्रोफेसर राव का मानना है कि पांच साल के कोर्स को स्टैंडर्ड बना देने से छात्रों को दिमागी रूप से बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अगर किसी छात्र को ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है, तो वह तय नियम के हिसाब से ही पढ़ाई कर रहा होगा और उसे यह महसूस नहीं होगा कि वह दूसरों से पीछे छूट गया है या उसे अलग-थलग कर दिया गया है।



उन्होंने कहा कि हमें पढ़ाई के ऊंचे स्टैंडर्ड से कोई समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन यह भी समझना होगा कि सभी छात्र एक ही स्तर पर नहीं पहुंचते और न ही एक जैसी रफ्तार से सीखते हैं। इसलिए हर छात्र को जरूरी समय और मदद देना पूरे आईआईटी सिस्टम की जिम्मेदारी है।