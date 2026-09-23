आईसीएआई: सीए जनवरी 2027 की तारीखें जारी, फाउंडेशन तीन जनवरी से, कब होगी शुरू इंटरमीडिएट परीक्षा?

ICAI CA January 2027 Exam Date: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट जनवरी 2027 परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार, सीए फाउंडेशन परीक्षा 3 जनवरी से 9 जनवरी 2027 के बीच होगी।

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वहीं सीए इंटरमीडिएट की दोनों समूहों की परीक्षा 2 जनवरी से 12 जनवरी 2027 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम आईसीएआई के परीक्षा विभाग ने जारी किया है। विज्ञापन



आईसीएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा घोषित परीक्षा केंद्रों पर तभी आयोजित की जाएगी, जब संबंधित केंद्र से परीक्षा में शामिल होने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी विकल्प चुनेंगे। वहीं सीए इंटरमीडिएट की दोनों समूहों की परीक्षा 2 जनवरी से 12 जनवरी 2027 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम आईसीएआई के परीक्षा विभाग ने जारी किया है।आईसीएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा घोषित परीक्षा केंद्रों पर तभी आयोजित की जाएगी, जब संबंधित केंद्र से परीक्षा में शामिल होने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी विकल्प चुनेंगे।

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