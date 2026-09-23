आईआईटी से मास्टर्स करने का मौका: आगे बढ़ाई गई जैम 2027 की अंतिम तिथि, अब इस तारीख तक जरूर कर दें आवेदन?

IIT JAM 2027 Registration Last Date: आईआईटी से स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) खड़गपुर ने जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स यानी जैम 2027 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है।

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जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अब 19 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी जोप्स (JOAPS) के जरिए करना होगा।