स्ट्रेस मैनेजमेंट कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने भजनों से बांधा समां

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झांसी। विपिन बिहारी महाविद्यालय में स्ट्रेस मैनेजमेंट के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भजन प्रस्तुत किए गए, जिन्हें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सुना और इसमें बढ़-चढ़कर सहभागिता की। भजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को तनाव से दूर रहने और मन को शांत रखने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय परिसर भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा।

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