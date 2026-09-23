आईआईटी बॉम्बे छात्र की मौत मामला: अब तक क्या-क्या हुआ? परीक्षा वाले दिन से लेकर सीसीटीवी जांच तक पूरा घटनाक्रम

परीक्षा के बाद क्या हुआ, सीसीटीवी में क्या दिखा?

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 18 सितंबर की परीक्षा से जुड़े CCTV फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जांच के मुताबिक, दोपहर करीब 12:30 से 12:45 बजे के बीच साहिल परीक्षा हॉल में दिखाई दिए। उपलब्ध जांच संबंधी जानकारी के अनुसार, इस दौरान प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला ने उनसे पूछताछ की और बाद में उन्हें दूसरे छात्रों से अलग ले जाया गया। इसके बाद साहिल परीक्षा हॉल से बाहर निकलते दिखाई दिए।



इसके बाद क्राइम ब्रांच ने परीक्षा हॉल से लेकर कैंपस और हॉस्टल तक की CCTV फुटेज को जोड़कर उनकी गतिविधियों की टाइमलाइन तैयार करना शुरू किया। जांच में सामने आई जानकारी के मुताबिक, साहिल करीब 1:25 बजे अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचे। इसके बाद वे कमरे से बाहर निकलते दिखाई नहीं दिए। उसी शाम उनके कमरे में उनकी मौत की जानकारी सामने आई।



यहीं से जांच का सबसे अहम सवाल सामने आता है कि परीक्षा हॉल की घटना और साहिल की मौत के बीच क्या-क्या हुआ? पुलिस इसी कड़ी को समझने के लिए सीसीटीवी, मोबाइल और गवाहों के बयानों की जांच कर रही है।