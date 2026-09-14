एनटीए: परीक्षाओं में सुधार की क्या है तैयारी? नीट भी जल्द होगी कंप्यूटर आधारित, महानिदेशक ने बताया पूरा खाका

दूसरे देशों से परीक्षा व्यवस्था में क्या सीखा जा सकता है?

एनटीए के महानिदेशक ने कहा कि परीक्षा से जुड़ी चुनौतियां केवल भारत तक सीमित नहीं हैं। अलग-अलग देशों में परीक्षा आयोजित करने के अलग तरीके हैं। ऐसे में देश एक-दूसरे के अनुभव और तकनीक साझा कर सकते हैं।



उन्होंने चीन की गाओकाओ परीक्षा का उदाहरण देते हुए कहा, "हर देश इन चुनौतियों का सामना अलग-अलग तरीके से करता है। ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं केवल भारत में होती हैं। पूरी दुनिया में परीक्षाएं होती हैं। चीन की गाओकाओ परीक्षा के बारे में काफी सुना गया है कि परीक्षा के दौरान पूरे शहरों में व्यापक स्तर पर व्यवस्था की जाती है। हर परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र तैयार करने की जरूरत होती है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां हम एक-दूसरे से चर्चा कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और अपने अनुभव साझा कर सकते हैं।"



इस तरह एनटीए भविष्य में दूसरे देशों के साथ परीक्षा तकनीक, प्रक्रियाओं और अनुभवों को साझा करने की संभावनाएं भी देख रहा है।