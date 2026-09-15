डीआरडीओ इंटर्नशिप: बिना परीक्षा मेरिट से होगा चयन, आवेदन की अंतिम तिथि करीब, इस तारीख तक भर दें फॉर्म
डीआरडीओ ने छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 18 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
विस्तार
कौन हैं आवेदन के पात्रबीई/बीटेक के सातवें या आठवें सेमेस्टर और एमई/एमटेक के प्रथम या द्वितीय वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते हैं, हालांकि आवेदन करने के लिए जरूरी है कि आवेदक मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में फुल टाइम बीई/बीटेक या एमई/एमटेक कर रहे नियमित छात्र हों। चयन के लिए अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड जरूरी है। छात्र के पास 10 के पैमाने पर कम से कम 8.5 सीजीपीए या 85 फीसदी अंक होने चाहिए। पिछले सभी सेमेस्टर में भी न्यूनतम 8.5 सीजीपीए बनाए रखना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक की उम्र एक जुलाई, 2026 तक 28 वर्ष से कम होनी चाहिए।
मिलेगा मानदेय व प्रमाण-पत्र
उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाएगा। चयनित छात्रों को ई-मेल के माध्यम से इंटर्नशिप और ज्वाइनिंग से संबंधित निर्देश दिए जाएंगे। छात्रों को हर महीने कम से कम 20 कार्य दिवस सीवीआरडीई में प्रशिक्षण लेना होगा। इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरा करने पर छात्रों को प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा छात्रों को छह महीने की अवधि के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल 30,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह राशि दो स्लैब में सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। आवेदन से पहले छात्र निर्धारित प्रारूप, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी ध्यान से जांच लें।
ऐसे करना होगा आवेदन
इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को डीआरडीओ की आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप डाउनलोड करना होगा। आवश्यक जानकारी भरकर आवेदन केवल स्पीड पोस्ट, कूरियर या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से सीवीआरडीई भेजना होगा। आवेदन के साथ हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, कॉलेज के प्रधानाचार्य/निदेशक का अनुरोध पत्र या एनओसी, अंडरटेकिंग फॉर्म, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, बोनाफाइड और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और कॉलेज आईडी लगानी होगी। इसके अलावा 300 शब्दों तक का बायोडाटा भी देना होगा। उपलब्धि, पुरस्कार, प्रमाण-पत्र, प्रकाशन या पेटेंट होने पर उनके प्रमाण भी लगाए जा सकते हैं। आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर ‘पेड इंटर्नशिप के लिए आवेदन’ और संबंधित ब्रांच कोड लिखना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है।
आवेदक की अधिकतम उम्र 28 वर्ष निर्धारित की गई है।
चयनित छात्रों को कुल 30,000 रुपये मानदेय मिलेगा।
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