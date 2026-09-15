डीआरडीओ इंटर्नशिप: बिना परीक्षा मेरिट से होगा चयन, आवेदन की अंतिम तिथि करीब, इस तारीख तक भर दें फॉर्म

कौन हैं आवेदन के पात्र

मिलेगा मानदेय व प्रमाण-पत्र

बीई/बीटेक के सातवें या आठवें सेमेस्टर और एमई/एमटेक के प्रथम या द्वितीय वर्ष के छात्र आवेदन कर सकते हैं, हालांकि आवेदन करने के लिए जरूरी है कि आवेदक मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में फुल टाइम बीई/बीटेक या एमई/एमटेक कर रहे नियमित छात्र हों। चयन के लिए अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड जरूरी है। छात्र के पास 10 के पैमाने पर कम से कम 8.5 सीजीपीए या 85 फीसदी अंक होने चाहिए। पिछले सभी सेमेस्टर में भी न्यूनतम 8.5 सीजीपीए बनाए रखना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक की उम्र एक जुलाई, 2026 तक 28 वर्ष से कम होनी चाहिए।

उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाएगा। चयनित छात्रों को ई-मेल के माध्यम से इंटर्नशिप और ज्वाइनिंग से संबंधित निर्देश दिए जाएंगे। छात्रों को हर महीने कम से कम 20 कार्य दिवस सीवीआरडीई में प्रशिक्षण लेना होगा। इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरा करने पर छात्रों को प्रमाण-पत्र भी दिया जाएगा। इसके अलावा छात्रों को छह महीने की अवधि के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल 30,000 रुपये मानदेय मिलेगा। यह राशि दो स्लैब में सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। आवेदन से पहले छात्र निर्धारित प्रारूप, पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी ध्यान से जांच लें।